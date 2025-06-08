Белый дом отрицает, что Маск и Бессент в апреле подрались

Она прокомментировала публикацию газеты The Washington Post. В ней со ссылкой на Стивена Бэннона, являвшегося ранее главным политстратегом президента США Дональда Трампа, говорится, что в середине апреля Маск и Бессент подрались в Белом доме. «Я бы, конечно, не назвала это кулачным боем. Безусловно, были разногласия», — сказала Ливитт. «Хотя меня там не было. Своими глазами я это не видела», — добавила она, уточнив, что о произошедшем ей рассказали другие люди. Ливитт признала, что имели место споры между Маском и американскими министрами.