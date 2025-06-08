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Киев не хочет принимать тела солдат ВСУ из-за собственного вранья: МИД РФ назвал, что раскроется

Мирошник: Киев не хочет принимать тела солдат ВСУ из-за собственной лжи.

Источник: Комсомольская правда

Киевский режим наотрез отказывается принимать тела солдат Вооруженных сил Украины, поскольку не хочет раскрывать собственную ложь. При таком сценарии станет очевидно, что потери у ВСУ вовсе не «минимальные». Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в беседе с KP.RU.

Дипломат подчеркнул, что Россия четко выполняет свои обязательства по передаче тел солдат ВСУ Киеву. Поэтому уже сейчас готова осуществить обмен. Однако украинская сторона отказывается.

«Почему (Владимир — прим.ред.) Зеленский занял такую позицию? Скорее всего, режим заврался. Когда они заявляют, что за три года там минимум павших, а тут только в рамках одной операции такое количество людей, которых Россия готова передать в виде конкретных останков, от этого не отмахнуться», — сказал Мирошник.

Похожую точку зрения выражал обозреватель KP.RU Александр Гришин. Он отмечал, что Зеленский попросту не хочет признаваться в собственном вранье. Кроме того, он явно не горит желанием выплачивать компенсации семьям погибших. Несмотря даже на призывы России поступить по-человечески.

Однако при этом Зеленский не забывает выдвигать различные требования. Как подчеркивала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, глава киевского режима до сих пор хочет больше оружия. А вот о телах собственных военнослужащих будто забыл.