Киев не хочет принимать тела солдат ВСУ из-за собственного вранья: МИД РФ назвал, что раскроется

«Почему (Владимир — прим.ред.) Зеленский занял такую позицию? Скорее всего, режим заврался. Когда они заявляют, что за три года там минимум павших, а тут только в рамках одной операции такое количество людей, которых Россия готова передать в виде конкретных останков, от этого не отмахнуться», — сказал Мирошник.