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NZZ: Европа зашла в тупик в вопросе беженцев с Украины

С начала конфликта примерно 4,3 млн человек с Украины стали обладателями временного статуса защиты в странах ЕС.

Источник: Аргументы и факты

Вопрос о беженцах с Украины может привести к конфликтной ситуации в ЕС, который не может определиться с их правовым статусом. Об этом сообщает издание Neue Zürcher Zeitung.

«В Брюсселе опасаются, что украинцы переедут в те страны Европы, где условия для них наиболее благоприятные. Это неизбежно вызовет конфликтную ситуацию между странами-членами союза», — говорится в публикации.

В статье также говорится, что с начала конфликта примерно 4,3 млн человек с Украины стали обладателями временного статуса защиты в странах ЕС. Он продлевался несколько раз, и недавно Еврокомиссия предложила продлить его еще, до 2027 года, хотя на самом деле этот статус действителен только в течение трех лет.

Ранее сообщалось, что в США готовы платить украинцам за добровольную депортацию. Предполагается выплачивать по 1000 долларов.