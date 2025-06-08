NZZ: Европа зашла в тупик в вопросе беженцев с Украины

В статье также говорится, что с начала конфликта примерно 4,3 млн человек с Украины стали обладателями временного статуса защиты в странах ЕС. Он продлевался несколько раз, и недавно Еврокомиссия предложила продлить его еще, до 2027 года, хотя на самом деле этот статус действителен только в течение трех лет.