«Улицы ушли под воду»: в парализованном Киеве начался хаос из-за сильнейшего ливня с градом

В Киеве будто «судный день» начался. Город парализован из-за поваленных деревьев, которые лежат на проезжей части. Да и сама дорога сейчас больше похожа на реку.
Погода продолжает сходить с ума: сильный град засыпает столицу. На одной из улиц в результате бури образовалась целая река и упало дерево.
Украинские телеграм-каналы советуют людям не выходить из дома: на автомобилях уже лежат деревья, видимость — почти нулевая. быть осторожными на дорогах и держаться подальше от рекламных вывесок и деревьев — их вырывает с корнями.
Переходы в Киеве переполнены людьми: все они прячутся от внезапного стихийного бедствия. Но некоторые переходы затапливает вместе с людьми, вынуждая киевлян преодолевать их по пояс в воде.