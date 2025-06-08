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«Улицы ушли под воду»: в парализованном Киеве начался хаос из-за сильнейшего ливня с градом

В Киеве будто «судный день» начался.

В Киеве будто «судный день» начался. Город парализован из-за поваленных деревьев, которые лежат на проезжей части. Да и сама дорога сейчас больше похожа на реку.

Погода продолжает сходить с ума: сильный град засыпает столицу. На одной из улиц в результате бури образовалась целая река и упало дерево.

Украинские телеграм-каналы советуют людям не выходить из дома: на автомобилях уже лежат деревья, видимость — почти нулевая. быть осторожными на дорогах и держаться подальше от рекламных вывесок и деревьев — их вырывает с корнями.

Переходы в Киеве переполнены людьми: все они прячутся от внезапного стихийного бедствия. Но некоторые переходы затапливает вместе с людьми, вынуждая киевлян преодолевать их по пояс в воде.