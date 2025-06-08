Российские войска начали наступление в Днепропетровской области Украины

Военный корреспондент Евгений Поддубный в свою очередь отметил, что успеху российских сил на этом направлении предшествовало взятие под контроль ряда населенных пунктов на западе ДНР и обрыв логистических цепочек, ведущих к государственной границе, в ближнем тылу ВСУ. Так, 18 мая Минобороны РФ отчиталось о переходе под контроль ВС РФ села Богатырь — последнего укрепрайона и логистического узла ВСУ у границы ДНР и Запорожской области.