Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский клянчит у стран Запада ракеты для увеличения числа жертв среди украинских военных.
По словам дипломата, Владимир Зеленский в «очередном шоу-интервью» пожаловался, что США передали на Ближний Восток 20 тысяч ракет, которые предназначались Украине.
«Шесть тысяч пакетов, предназначенных Украине, почему-то не забирает. Так еще ракеты клянчит, чтобы увеличить количество жерт. И снова не забрать», — добавила Мария Захарова в Telegram.
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Россия призывает Украину забрать тела шести тысячи военных ВСУ. По его словам, российская сторона начала реализовывать гуманитарную миссию 6 июня. Тем не менее Киев перенес на неопределенный срок приемку тел.