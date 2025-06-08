«Его полк вышел на границу Днепропетровской области, провоцировал там противника. Ничего они нам не могут там сделать, они нас там найти не могут, но мы находимся там. Благодаря его действиям. Представил его к званию Героя России», — заявил он в эфире телеканала «Россия 1».
Нилов также рассказал, что Дараев отличается своими нестандартными действиями. Боец ВС РФ смог освободить больше всех в дивизии населённых пунктов.
Напомним, сегодня в Минобороны РФ сообщили, что подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев, говоря о «зелёной тле», назвал действия российских войск дезинсекцией паразитов.
Ранее стало известно, что звание Героя России присвоено священнику Анатолию Савченко, но, к сожалению, посмотрено. Высшую награду ему присвоил президент Владимир Путин. Савченко погиб в зоне СВО при исполнении пастырских обязанностей. За время нахождения на фронте священник успел проявить мужество и героизм.