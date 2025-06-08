Командир полка представлен к званию Героя РФ за выход в Днепропетровскую область

«Его полк вышел на границу Днепропетровской области, провоцировал там противника. Ничего они нам не могут там сделать, они нас там найти не могут, но мы находимся там. Благодаря его действиям. Представил его к званию Героя России», — заявил он в эфире телеканала «Россия 1».