Польша может поссориться с ЕС из-за президента-снюсоеда

Напомним, что Кароль Навроцкий стал новым президентом Польши. О политике известно, что он поклонник снюса и даже не стесняется потреблять его на публике. Также Навроцкий — противник вступления Украины в ЕС и НАТО. Камнем преткновения вновь становится Волынская резня, в ходе которой от руки повстанцев из УПА* в 1943 году погибли 120 тысяч поляков. Варшава всё помнит, а потому не собирается прощать Украину.