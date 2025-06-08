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Командира танкового полка представили к званию Героя России

Командир наступающего в Днепропетровской области полка Евгений Дараев, как сообщил генерал-майор Александр Нилов, представлен к званию Героя России.

Командир наступающего в Днепропетровской области полка Евгений Дараев, как сообщил генерал-майор Александр Нилов, представлен к званию Героя России.

В эфире «Россия-1» Нилов сказал: «Представил его к званию Героя России».

Дараев, как уточнил генерал-майор, отличается нестандартными действиями. Также, благодаря командиру полка, было освобождено много населенных пунктов.

Полк Дараева, выйдя на границу Днепропетровской области, «провоцировал противника», отметил Нилов.

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