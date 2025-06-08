Белый дом: Трамп не намерен беседовать с Маском в ближайшие дни

Президент США Дональд Трамп не планирует в предстоящие дни беседовать с Илоном Маском. Об этом в интервью телеканалу Fox News рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Она также ответила отрицательно на вопрос о том, говорил ли американский лидер с предпринимателем после того, как они начали публично критиковать друг друга.
«Не думаю, что президент Трамп намерен это делать», — сказала Ливитт о том, планирует ли глава США разговор с Маском в течение предстоящей недели.
Ранее Дональд Трамп заявил, что его дружба с Илоном Маском закончилась. Президент США заявил, что не собирается общаться с предпринимателем.