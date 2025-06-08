Следователи СК РФ займутся расследованием противоправных действий украинских вооруженных сил, направленных против гражданского населения Донецкой и Луганской народных республик, а также Белгородской области.
По данным, предоставленным органами исполнительной власти Белгородской области, в окрестностях поселка Красный Пахарь и села Верхние Лубянки Волоконовского района пятеро мирных жителей получили ранения в результате атак с использованием вражеских беспилотных летательных аппаратов. В селе Новоалександровка Борисовского района женщина пострадала из-за взрыва дрона. В районе поселка Разумное Белгородского района водитель грузовика был ранен при атаке вражеского БПЛА на его транспортное средство. В хуторе Церковный Белгородского района мирный житель получил ранения в результате атаки вражеским дроном.
В соответствии с информацией, предоставленной органами исполнительной власти ДНР, в городах Ясиноватая и Красногоровка двое гражданских лиц получили ранения в результате детонации взрывоопасных предметов.
Согласно данным органов исполнительной власти ЛНР, в населенном пункте Раденск мужчина получил ранение в результате артиллерийского обстрела со стороны украинских военных.
Следственный комитет Российской Федерации намерен установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям всех лиц, причастных к этим инцидентам.