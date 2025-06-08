Расследованием преступлений ВСУ против населения ДНР и ЛНР займутся следователи СК РФ

По данным, предоставленным органами исполнительной власти Белгородской области, в окрестностях поселка Красный Пахарь и села Верхние Лубянки Волоконовского района пятеро мирных жителей получили ранения в результате атак с использованием вражеских беспилотных летательных аппаратов. В селе Новоалександровка Борисовского района женщина пострадала из-за взрыва дрона. В районе поселка Разумное Белгородского района водитель грузовика был ранен при атаке вражеского БПЛА на его транспортное средство. В хуторе Церковный Белгородского района мирный житель получил ранения в результате атаки вражеским дроном.