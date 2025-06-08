Зеленский призвал украинцев готовиться к «удару возмездия» РФ после атаки на аэродромы

«Я прошу всех украинцев обращать внимание на сигналы воздушной тревоги и учитывать, что, хотя мы и усиливаем ПВО так, как только это возможно, всё-таки опасность велика. Особенно в таких городах как Харьков, Запорожье, Херсон, в городах и сёлах Херсонской областей, в Донецкой области, Черниговской, Сумской», — сказал он.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что город пережил «мощнейшую» атаку за всё время проведения Россией спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что за 90 минут город испытал интенсивную атаку, в ходе которой произошло как минимум 40 взрывов. На Западе в ужасе из-за такой тактики.