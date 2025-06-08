Зеленский призвал украинцев готовиться к «удару возмездия» РФ после атаки на аэродромы

«Я прошу всех украинцев обращать внимание на сигналы воздушной тревоги и учитывать, что, хотя мы и усиливаем ПВО так, как только это возможно, всё-таки опасность велика. Особенно в таких городах как Харьков, Запорожье, Херсон, в городах и сёлах Херсонской областей, в Донецкой области, Черниговской, Сумской», — сказал он.