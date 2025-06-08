Зеленский заявил, что Трамп прогнозирует победу России в конфликте с Украиной

Владимир Зеленский в интервью ABC News заявил, что президент США Дональд Трамп в личных беседах с приближенными выражает уверенность в победе России в текущем конфликте. По словам украинского политика, Трамп неоднократно высказывал подобные прогнозы как публично, так и в закрытом кругу.
Зеленский подчеркнул прямую зависимость между военной поддержкой Запада и перспективами Украины на фронте: «Если Вашингтон прекратит поставки вооружений, это значительно ускорит завершение боевых действий, но ценой катастрофических потерь для Украины».
Данное заявление прозвучало на фоне растущей неопределенности относительно будущей американской политики в отношении Украины.
Ранее американский президент ответил Владимиру Зеленскому на просьбы ввести новые санкции против Российской Федерации. Глава Белого дома заявил, что сам примет решение об этом, исходя из дальнейших действий Москвы.
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