Зеленский заявил, что Трамп прогнозирует победу России в конфликте с Украиной

Владимир Зеленский в интервью ABC News заявил, что президент США Дональд Трамп в личных беседах с приближенными выражает уверенность в победе России в текущем конфликте. По словам украинского политика, Трамп неоднократно высказывал подобные прогнозы как публично, так и в закрытом кругу.