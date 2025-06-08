Белый дом отрицает драку Маска и Бессента

Американский миллиардер Илон Маск и министр финансов США Скотт Бессент поспорили, но драки между ними не было, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в беседе с Fox News.
Она отметила, что произошедшее совсем не было похоже на кулачный бой. По словам Левитт, ее во время конфликта не было рядом, однако о произошедшем ей рассказали очевидцы.
Напомним, издание The Washington Post ранее сообщило, что Маск и Бессент подрались в Белом доме в апреле 2025 года.
Согласно информации от источника, политик и предприниматель в тот день вышли из Овального кабинета, обменялись оскорблениями, а затем Маск врезался плечом в грудную клетку Бессенту. Последний ударил в ответ.