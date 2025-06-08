Вэнс назвал «безумием» траты США на помощь Украине при Байдене

Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной гонки критиковал администрацию своего предшественника за высокие расходы на помощь Украине. Республиканец говорил, что теперь разбирается с «бардаком, который оставили [экс-президент США Барак] Обама и Байден», а при нем конфликт на Украине не произошел бы.