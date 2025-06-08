Зарубежные журналисты, которые приехали в Брянскую область и осмотрели рефрижераторы с телами военных ВСУ, подготовленными к передаче украинской стороне, рассказали о своих впечатлениях. В частности, они указали на проявивший неуважение нечеловеческий режим Киева, отказавшийся от тел убитых солдат.