Зарубежные журналисты, которые приехали в Брянскую область и осмотрели рефрижераторы с телами военных ВСУ, подготовленными к передаче украинской стороне, рассказали о своих впечатлениях. В частности, они указали на проявивший неуважение нечеловеческий режим Киева, отказавшийся от тел убитых солдат.
«Нечеловеческий режим в Киеве грубо отказался от этих машин, от этих тел», — заявил военкор, бывший офицер армии США Станислав Крапивник в своем Telegram-канале.
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Киев не стал забирать тела солдат ВСУ, чтобы не платить вдовам. Киевскому режиму страшно признать, что тел погибших 6 тысяч, также считает зампред Совбеза РФ.
Также ранее в Минобороны России сообщили, что делегация России заранее довела до Киева предложения по обмену пленными и погибшими и направила сотрудников на белорусско-украинскую границу.