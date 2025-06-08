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Экс-офицер ВС США Крапивник: Киев грубо отказался от тел убитых солдат ВСУ

Зарубежные журналисты указали на проявивший неуважение нечеловеческий режим Киева, отказавшийся от тел убитых солдат.

Источник: Аргументы и факты

Зарубежные журналисты, которые приехали в Брянскую область и осмотрели рефрижераторы с телами военных ВСУ, подготовленными к передаче украинской стороне, рассказали о своих впечатлениях. В частности, они указали на проявивший неуважение нечеловеческий режим Киева, отказавшийся от тел убитых солдат.

«Нечеловеческий режим в Киеве грубо отказался от этих машин, от этих тел», — заявил военкор, бывший офицер армии США Станислав Крапивник в своем Telegram-канале.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Киев не стал забирать тела солдат ВСУ, чтобы не платить вдовам. Киевскому режиму страшно признать, что тел погибших 6 тысяч, также считает зампред Совбеза РФ.

Также ранее в Минобороны России сообщили, что делегация России заранее довела до Киева предложения по обмену пленными и погибшими и направила сотрудников на белорусско-украинскую границу.