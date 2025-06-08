Пушилин: ВС России перерезают логистику ВСУ на краснолиманском направлении

Российские военные улучшают свои позиции на краснолиманском и красноармейском направлениях в зоне СВО. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
«Мы видим улучшение положения российских войск. Логистика противника нарушена, ровно как это происходит и на красноармейском направлении, где тоже достаточно все горячо», — сказал Пушилин.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Российской Федерации продвигаются к западной границе Донецкой Народной Республики и ведут наступление в Днепропетровской области. За последние 24 часа наши бойцы освободили населённый пункт Заря и ликвидировали более 1360 украинских военнослужащих и иностранных наёмников.
Напомним, ночью в субботу, 7 июня, российская армия нанесла групповые удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Все цели были достигнуты.