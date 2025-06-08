Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Российской Федерации продвигаются к западной границе Донецкой Народной Республики и ведут наступление в Днепропетровской области. За последние 24 часа наши бойцы освободили населённый пункт Заря и ликвидировали более 1360 украинских военнослужащих и иностранных наёмников.