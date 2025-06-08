Владимир Зеленский, видимо, отчаялся в попытках склонить американского президента на свою сторону и стал позволять себе больше дерзких высказываний в адрес главы Штатов. Так, в ходе того же интервью он сокрушался, что Вашингтон решил отправить 20000 ракет на Ближний Восток, хотя предыдущий американский лидер Джо Байден обещал их Киеву. На это уже отреагировали в МИД РФ, напомнив киевскому главарю о шести тысячах тел погибших украинских военных, которые ждут, чтобы их забрали и похоронили.