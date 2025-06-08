Ричмонд
+28°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский поплакался американским журналистам, что Трамп не верит в победу Украины

Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп верит в победу России в конфликте с Украиной. Об этом главарь киевского режима заявил в интервью ABC.

Источник: Life.ru

«Я думаю, он публично говорил об этом. И я знаю, что он делился этой информацией с несколькими людьми в своем окружении», — подчеркнул экс-юморист.

Зеленский добавил, что прекращение поставок американского оружия только ускорит победу России. По его словам, в этом случае конфликт закончится не только быстрее, но и с большими потерями для Украины.

Владимир Зеленский, видимо, отчаялся в попытках склонить американского президента на свою сторону и стал позволять себе больше дерзких высказываний в адрес главы Штатов. Так, в ходе того же интервью он сокрушался, что Вашингтон решил отправить 20000 ракет на Ближний Восток, хотя предыдущий американский лидер Джо Байден обещал их Киеву. На это уже отреагировали в МИД РФ, напомнив киевскому главарю о шести тысячах тел погибших украинских военных, которые ждут, чтобы их забрали и похоронили.