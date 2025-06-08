Жену Макрона высмеяли за неподходящую для официального визита деталь гардероба

Поводом для резких высказываний стало видео, где Брижит Макрон в брючном костюме и спортивной обуви прогуливается вдоль бассейна вместе с княгиней Монако Шарлен, которая выбрала классическое платье и туфли-лодочки. «Неужели для государственного визита не нашлось ничего более подходящего, чем эти кроссовки?» — написал возмущенный политик в своем аккаунте в социальной сети.