Жену Макрона высмеяли за неподходящую для официального визита деталь гардероба

Жена президента Франции Брижит Макрон оказалась в центре скандала из-за своего выбора обуви во время официального визита в Монако. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал первую леди за то, что она надела кроссовки на мероприятие государственного уровня.
Поводом для резких высказываний стало видео, где Брижит Макрон в брючном костюме и спортивной обуви прогуливается вдоль бассейна вместе с княгиней Монако Шарлен, которая выбрала классическое платье и туфли-лодочки. «Неужели для государственного визита не нашлось ничего более подходящего, чем эти кроссовки?» — написал возмущенный политик в своем аккаунте в социальной сети.
Филиппо не ограничился комментарием о гардеробе, обвинив жену президента в отсутствии традиционной французской элегантности. Этот инцидент вновь поднял вопрос о дресс-коде для первых лиц на официальных мероприятиях и продемонстрировал, как незначительные детали образа могут стать поводом для политических споров.
Представители Елисейского дворца пока не прокомментировали ситуацию. Однако эксперты отмечают, что Брижит Макрон не впервые выбирает удобную обувь вместо классической.
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