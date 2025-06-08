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Орбан: антироссийские санкции Евросоюза разрушают Венгрию и всю Европу

По словам главы венгерского правительства, ЕС посягает на суверенитет участников сообщества.

Источник: Аргументы и факты

Введенные Европейским союзом санкции против России разрушают всю Европу и Венгрию в частности, заявил венгерский премьер Виктор Орбан. Его слова приводит телеканал LCI.

«Антироссийские санкции разрушают Венгрию и всю Европу. Из-за санкций за три года мы потеряли 20 млрд евро», — отметил он, добавив, что для Венгрии это значительная сумма.

Орбан подчеркнул, что ЕС плохо справляется не только с санкционной политикой, но и с украинским конфликтом в целом.

Ранее Орбан заявил, что Киев «высосет» каждый евро, форинт и злотый в случае принятия в ЕС.

Он неоднократно подчеркивал, что Будапешт не поддерживает вступление Украины в Евросоюз.