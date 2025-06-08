Скелетированные останки солдата ВСУ обнаружили в зоне боевых действий

Телеграм-канал «Северный ветер», аффилированный с группировкой войск «Север» ВС РФ, опубликовал фотографии скелетированных останков, предположительно принадлежащих украинскому военнослужащему. На снимках видны фрагменты костей грудной клетки и череп, частично прикрытые землей и листвой.
Среди обнаруженных предметов — бронежилет защитного цвета и другая амуниция. По данным источника, погибший известен под позывным «Татарин».
Останки направлены в один из российских моргов для проведения экспертизы ДНК, так как визуальная идентификация невозможна.
Точное место и время обнаружения тела не сообщается.