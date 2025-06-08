Жителей России начали штрафовать за съемку дронов

В 12 регионах России, включая недавно присоединившиеся к этому списку Калмыкию и Тверскую область, введены административные штрафы за распространение информации о последствиях ударов беспилотников. Как сообщает «Коммерсант», только в Калужской области к началу июня составлено 42 административных протокола по соответствующей статье регионального законодательства.
Размер штрафов варьируется от 1 000 до 200 000 рублей и зависит как от региона, так и от частоты нарушений. Под действие этих норм попадают не только обычные пользователи соцсетей, но и представители СМИ.
Власти объясняют такие меры необходимостью предотвращения паники и защиты оперативной информации.
Эксперты предполагают, что такая политика направлена на контроль информационного пространства в приграничных регионах, наиболее подверженных атакам беспилотников/
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