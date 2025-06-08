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Орбан: Венгрия обеспечит Путину достойный прием, если он приедет в Будапешт

Орбан отметил необходимость заключения стратегического соглашения с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Венгрия окажет надлежащий прием президенту России Владимиру Путину, если он решит посетить страну. Такое заявление глава правительства Венгрии Виктор Орбан.

«В случае визита главы Российской Федерации в Венгрию, он будет принят как подобает», — подчеркнул Орбан в интервью LCI, отвечая на вопрос о готовности принять российского лидера.

Глава правительства Венгрии отметил необходимость заключения стратегического соглашения с Россией. По его словам, угроза военного конфликта на территории ЕС и прямое столкновение с Россией не отвечают интересам Венгрии.

Недавно премьер-министр Венгрии отметил, что санкции Евросоюза против России наносят ущерб Венгрии и всей Европе. По мнению Орбана, Европейский союз посягает на независимость своих членов, но при этом не может эффективно решать возникающие проблемы.