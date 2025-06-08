«Нечеловеческий режим»: Иностранные журналисты шокированы отказом Киева забирать тела погибших

Напомним, передача тел была запланирована ещё вчера, но украинская сторона не явилась за своими погибшими. В МИД РФ также сочли это неуважением киевского режима к собственному народу. Сегодня наконец-то последовали объяснения Киева: там заявили о переносе обмена телами на следующую неделю и пожаловались на информационное давление.