Трампа назвали уязвимым для телефонных мошенников

Ранее сообщалось, что президент США, несмотря на предупреждения окружения о рисках для безопасности, продолжает активно пользоваться личным смартфоном для общения. Более десяти лет политика предостерегали от использования личного iPhone с известным номером, через который он поддерживает связь с друзьями и коллегами, но он считает телефон важным средством коммуникации и не собирается от него отказываться.