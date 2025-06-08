Вэнс назвал безумием выделение военной помощи Украине при Байдене

Выделение военной помощи Украине администрацией бывшего президента Соединенных Штатов Джо Байдена — настоящее безумие, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
По его словам, бывшая администрация даже не пыталась дипломатическими способами урегулировать украинский конфликт.
«Это безумие. Они тратили столько денег по всему миру, при этом вообще не занимаясь дипломатией» — сказал Вэнс в подкасте This Past Weekend.
Ранее сообщалось, что США отправили обещанные Украине зенитные ракеты своим военным на Ближний Восток. Владимир Зеленский заявил, что Киев разочарован из-за такого решения.