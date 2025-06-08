Чиновница также подчеркнула, что политика Санду всё больше напоминает тёмные страницы истории Молдовы, когда страна находилась под румынской оккупацией с 1918 по 1940 год. Она обвинила президента в попытках уничтожить культурную и политическую самостоятельность молдаван и гагаузов, заявив, что курс на «воссоединение с Румынией» угрожает самой сути нации.