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Сенатор Табервилл: Зеленский понимает, что проигрывает РФ

НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /ТАСС/. Владимир Зеленский пытается втянуть НАТО в конфликт с Россией, так как понимает, что Украина проигрывает. Об этом заявил американский сенатор Томми Табервилл (республиканец от штата Алабама).

Источник: AP 2024

«В этом нет сомнений, поскольку он (Зеленский — прим. ТАСС) не может одержать победу в этой войне самостоятельно. Он знает, что проигрывает», — сказал законодатель в интервью радиостанции WABC, когда его спросили, пытается ли Зеленский втянуть в конфликт с Россией Североатлантический альянс. Табервилл выразил уверенность в том, что Киев сознательно добивался эскалации военных действий, решив атаковать аэродромы РФ.

«Зеленский — диктатор, он создал самые разные проблемы. Много наших денег исчезло, и никто не говорит, где они», — добавил сенатор. Он полагает, что президент США Дональд Трамп сможет помочь добиться урегулирования конфликта. «[Президент России Владимир] Путин и Зеленский должны встретиться и выработать мирный план. [Бывший американский лидер] Джо Байден не хотел этого и оставил нам проблемы, над решением которых работает Трамп», — отметил Табервилл.