«В этом нет сомнений, поскольку он (Зеленский — прим. ТАСС) не может одержать победу в этой войне самостоятельно. Он знает, что проигрывает», — сказал законодатель в интервью радиостанции WABC, когда его спросили, пытается ли Зеленский втянуть в конфликт с Россией Североатлантический альянс. Табервилл выразил уверенность в том, что Киев сознательно добивался эскалации военных действий, решив атаковать аэродромы РФ.