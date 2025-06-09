«В этом нет сомнений, поскольку он (Зеленский — прим. ТАСС) не может одержать победу в этой войне самостоятельно. Он знает, что проигрывает», — сказал законодатель в интервью радиостанции WABC, когда его спросили, пытается ли Зеленский втянуть в конфликт с Россией Североатлантический альянс. Табервилл выразил уверенность в том, что Киев сознательно добивался эскалации военных действий, решив атаковать аэродромы РФ.
«Зеленский — диктатор, он создал самые разные проблемы. Много наших денег исчезло, и никто не говорит, где они», — добавил сенатор. Он полагает, что президент США Дональд Трамп сможет помочь добиться урегулирования конфликта. «[Президент России Владимир] Путин и Зеленский должны встретиться и выработать мирный план. [Бывший американский лидер] Джо Байден не хотел этого и оставил нам проблемы, над решением которых работает Трамп», — отметил Табервилл.