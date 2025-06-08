Фицо: Словакия будет блокировать в Евросоюзе антироссийские санкции

Как сообщает Reuters, словацкий лидер решительно выступает против введения ограничений, которые могут негативно сказаться на экономике страны. Ранее, 5 июня, национальный парламент принял резолюцию, обязывающую членов кабинета министров воздерживаться от одобрения новых торгово-экономических ограничений в отношении РФ.
Ранее Фицо публично поддержал выбор парламента. Он отметил, что не допустит введения запрета на российское ядерное топливо, так как это приведёт к остановке словацких АЭС и поставит под угрозу энергобезопасность государства.