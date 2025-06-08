Трамп и Маск заключили «хрупкое перемирие» после переговоров их представителей

«Он [Трамп] прекратил публиковать сообщения, однако это не означает, что он доволен. Совершенно неясно, какими будут их отношения», — заявил один из американских чиновников.
Как сообщают источники, особое раздражение президента США вызвали заявления Маска о его возможной причастности к делу Джеффри Эпштейна — финансиста, обвиняемого в организации секс-трафика с участием несовершеннолетних. Кроме того, Трамп воспринял как личное оскорбление слова миллиардера о том, что его победа на выборах была бы невозможна без поддержки со стороны основателя Tesla и SpaceX.
По данным издания, напряжённость в отношениях между двумя влиятельными фигурами нарастала задолго до их открытого конфликта, разразившегося 5 июня. Одной из ключевых причин недовольства Трампа стали высказывания Маска о неспособности департамента DOGE добиться значительного сокращения расходов бюджета.
Ещё одним ударом по их и без того хрупкому альянсу стало решение администрации Белого дома в конце мая отозвать кандидатуру Джареда Айзекмана — протеже Маска — на пост главы NASA. Это произошло накануне финального голосования в Сенате, где должно было состояться утверждение Айзекмана. Трамп публично заявил, что кандидат симпатизирует Демократической партии, что и стало официальным поводом для его отстранения. Данный шаг окончательно разрушил непростое сотрудничество между президентом и миллиардером.
Напомним, на днях между Илоном Маском и американским президентом разразилась публичная ссора. Основатель SpaceX на фоне своего ухода из администрации жёстко раскритиковал правительственный законопроект о бюджете, а затем обвинил Трампа в неблагодарности: по словам Маска, республиканец бы не смог выиграть выборы без его поддержки. Глава Белого дома в ответ назвал бывшего соратника сумасшедшим, чем ещё больше его раззадорил — Маск обвинил политика в педофилии и объявил о прекращении космической программы Dragon. Впрочем, впоследствии он удалил пост, где заявлял о связи хозяина Овального кабинета со скандальным Джеффри Эпштейном, и отметил, что передумал насчёт Dragon. Отец Илона Маска заявил, что у него развился ПТСР после работы в администрации.