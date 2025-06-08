Трамп и Маск заключили «хрупкое перемирие» после переговоров их представителей

Напомним, на днях между Илоном Маском и американским президентом разразилась публичная ссора. Основатель SpaceX на фоне своего ухода из администрации жёстко раскритиковал правительственный законопроект о бюджете, а затем обвинил Трампа в неблагодарности: по словам Маска, республиканец бы не смог выиграть выборы без его поддержки. Глава Белого дома в ответ назвал бывшего соратника сумасшедшим, чем ещё больше его раззадорил — Маск обвинил политика в педофилии и объявил о прекращении космической программы Dragon. Впрочем, впоследствии он удалил пост, где заявлял о связи хозяина Овального кабинета со скандальным Джеффри Эпштейном, и отметил, что передумал насчёт Dragon. Отец Илона Маска заявил, что у него развился ПТСР после работы в администрации.