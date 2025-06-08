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ЦАХАЛ сообщил об обнаружении тела главы военного крыла ХАМАС Синвара

Армия обороны Израиля обнаружила тело ликвидированного Мухаммеда Синвара, который возглавлял военное крыло палестинского движения ХАМАС. Тело нашли в туннеле под больницей на юге сектора Газа.

Источник: Life.ru

«Тело Мухаммеда Синвара находилось в подземном туннеле под Европейской больницей в Хан-Юнисе», — сообщил армейский пресс-центр.

Тело ликвидированного Мухаммеда Синвара. Видео © ЦАХАЛ.

Синвара ликвидировали 13 мая 2025 года в Рафахе вместе с командиром бригады ХАМАС Мухаммедом Шабаной. Они скрывались в подземном командно-штабном комплексе, где в настоящее время работает ЦАХАЛ.

«При обысках туннеля нашли предметы, принадлежащие Синвару и Шабане. Личности других найденных террористов устанавливают», — добавили военные.

Армейская пресс-служба также опубликовала видеообращение пресс-секретаря ЦАХАЛ, бригадного генерала Эфи Дефрина из туннеля. На видео показали большие суммы наличных денег, найденных в туннеле. Утверждается, что эти деньги предназначались для террористических действий.

Мухаммед Синвар был братом Яхьи Синвара, бывшего лидера ХАМАС, которого ликвидировали израильские силы в октябре 2024 года на юге сектора. От вражеского дрона он попытался отбиться предметом, похожим на палку. После этого Яхья был убит снайпером.