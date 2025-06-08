ЦАХАЛ сообщил об обнаружении тела главы военного крыла ХАМАС Синвара

Мухаммед Синвар был братом Яхьи Синвара, бывшего лидера ХАМАС, которого ликвидировали израильские силы в октябре 2024 года на юге сектора. От вражеского дрона он попытался отбиться предметом, похожим на палку. После этого Яхья был убит снайпером.