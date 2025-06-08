На вопрос о том, готов ли Орбан принять главу РФ так же, как премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, против которого действует ордер на арест Международного уголовного суда, премьер уверенно ответил, что готов к встрече. Он также раскритиковал МУС, отметив, что эта организация «стала слишком политизированной».
По мнению венгерского премьера, важным является «стратегическое соглашение» с Россией. Он отметил, что угроза войны на территории Европейского Союза и прямого столкновения с Россией не соответствует интересам региона. В связи с этим Орбан заявил, что Украина не должна получить статус члена НАТО.
Кроме того, Орбан раскритиковал антироссийские санкции, заявив, что они негативно сказываются на экономике Евросоюза.
«Санкции против России уничтожают Венгрию. Я думаю, что они также уничтожают всю Европу. В течение последних трёх лет мы потеряли 20 миллиардов евро из-за санкций», — подчеркнул он.
Напомним, что Виктор Орбан стал первым лидером европейской страны, который посетил Москву и встретился с Путиным после начала специальной военной операции. Эта встреча состоялась 5 июля 2024 года и была посвящена восстановлению диалога по широкому кругу вопросов, включая ситуацию вокруг украинского конфликта.