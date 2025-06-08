Орбан заявил, что Путину в Венгрии обеспечат достойный приём в случае визита

На вопрос о том, готов ли Орбан принять главу РФ так же, как премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, против которого действует ордер на арест Международного уголовного суда, премьер уверенно ответил, что готов к встрече. Он также раскритиковал МУС, отметив, что эта организация «стала слишком политизированной».