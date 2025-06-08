Вэнс назвал политику Байдена по Украине безумием

Вице-президент США Джей Ди Вэнс резко раскритиковал подход администрации Джо Байдена к украинскому конфликту.
В интервью с комиком Тео Воном политик заявил, что предыдущее руководство страны выделило Киеву 300 миллиардов долларов военной помощи, но не предпринимало достаточных усилий для дипломатического урегулирования.
Вэнс охарактеризовал политику Байдена как «безумие», отметив чрезмерные траты на международные проекты при игнорировании переговорных процессов. Нынешняя администрация, по словам вице-президента, делает ставку на поиск мирного решения, которое могло бы спасти множество жизней.
«При администрации Байдена творилось безумие. Они тратили столько денег по всему миру, но при этом совершенно не обращались к дипломатии. Они направили Украине 300 млрд долларов, но президент США никогда не принуждал к дипломатическому урегулированию», — заявил политик.
Ранее Трамп призвал Вэнса смягчить тон в отношении Маска.