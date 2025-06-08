Губернатор Гладков: Два человека ранены при ударах ВСУ по Белгородской области

Над территорией Белгородского района силами ПВО были уничтожены несколько дронов. Их обломки, упавшие в посёлке Майский, повредили фасад жилого дома и оборвали ЛЭП. В Дубовом пострадали крыши жилого дома и хозяйственной постройки, а в селе Никольское взрыв FPV-дрона привёл к разрушению окон в двух частных домах. В посёлке Майский атака беспилотника повредила здание коммерческого предприятия, а в Малиновке после атаки БПЛА повреждён фасад социального объекта. Ещё один инцидент произошёл в Октябрьском, где частный дом получил серьезные разрушения.