Российские войска группировки «Центр» в ходе стремительного наступления на западной границе Донецкой Народной Республики начали продвижение по территории Днепропетровской области. Об это сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск “Центр” вышли на западную границу Донецкой Народной Республики и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области», — говорится в официальном сообщении.
В ведомстве добавили, что подразделения ВС РФ нанесли поражение личному составу более 10 украинских бригад сразу в нескольких населенных пунктах. Было уничтожено более 500 боевиков.
Также укронацисты понесли потери и в боевой технике, артиллерии. Подбиты были орудия американского и французского производства. «Центр» разнес очередной склад с боеприпасами националистами.
Ранее «МК» писал, что командир наступающего в Днепропетровской области полка Евгений Дараев представлен к званию Героя России. По словам экспертов, именно выход к Днепру будет решающим событием в ходе СВО.