Иран пригрозил сократить сотрудничество с МАГАТЭ

Также сообщалось, что Иран может разрешить американским инспекторам МАГАТЭ въезд в страну, если с США будет достигнуто соглашение по разрешению кризисной ситуации вокруг ядерной программы. Такое заявление в ОАЭИ сделали на фоне того, что исламская республика долгое время не принимала инспекторов из стран, которые враждебно относились к Ирану.