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Иран пригрозил сократить сотрудничество с МАГАТЭ

Тегеран сократит сотрудничество с МАГАТЭ в случае принятия агентством антииранской резолюции.

Источник: Комсомольская правда

Иран намерен сократить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергетике (МАГАТЭ), если организация примет антииранскую резолюцию. Об этом информировало ОАЭИ, иранская организация, контролирующая деятельность иранских объектов ядерной энергетики.

«Часть мер будет технического характера, а другая часть будет касаться формата нашего с агентством сотрудничества. Безусловно, МАГАТЭ не должно ожидать продолжения столь широкого и откровенного сотрудничества с Ираном, которое проходило до сих пор», — цитирует агентство IRNA официального представителя ОАЭИ Ирана Бехруза Камалванди.

Такое заявление Камалванди сделал на фоне информации в западных СМИ о том, что на ежеквартальном заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Иран могут обвинить в нарушении обязательств.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Иран близок к созданию ядерного оружия и в обозримом будущем ближневосточное государство может получить первые боеголовки.

Также сообщалось, что Иран может разрешить американским инспекторам МАГАТЭ въезд в страну, если с США будет достигнуто соглашение по разрешению кризисной ситуации вокруг ядерной программы. Такое заявление в ОАЭИ сделали на фоне того, что исламская республика долгое время не принимала инспекторов из стран, которые враждебно относились к Ирану.

Накануне сообщалось, что Министерство информации (разведки) Ирана якобы добыло в Израиле широкий перечень конфиденциальных документов об атомной сфере страны.