Финская оппозиция раскритиковала увеличение военных расходов до 5% ВВП

В Финляндии представители оппозиционных партий резко раскритиковали инициативу правительства увеличить оборонные расходы до 5% ВВП. Как сообщает телерадиокомпания Yle, против планов выступили «Зеленые», Социал-демократическая партия и Партия центра.
Лидер парламентской фракции «Зеленых» Орас Тюнккюнен заявил, что столь серьезное решение требует широкого обсуждения с участием всех политических сил. Политик выразил недоумение по поводу поспешности принятия решения, которое может ограничить финансовую гибкость будущих правительств.
По его мнению, резкое увеличение военных расходов ставит под угрозу финансирование социальной сферы, а необходимость такого роста бюджета недостаточно обоснована.
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