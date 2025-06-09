Украина замерла в ожидании массированного ночного удара

Российские Воздушно-космические силы готовят массированный ночной удар по территории Украины при помощи стратегических бомбардировщиков. Об этом пишут украинские СМИ и соцсети.
«Рекомендуется зарядить пауэрбанки, поскольку российская разведка в последнее время наблюдала за энергетическими объектами Киева и области», — следует из сообщений.
По данным источников, ВС РФ готовится ударить почти по 10 регионам бывшей советской республики. Ранее глава киевского режима в очередной своем видеообращении призывал украинцев внимательно воспринимать сигналы воздушной тревоги.
Ранее «МК» писал, что российские войска группировки «Центр» в ходе стремительного наступления на западной границе Донецкой Народной Республики начали продвижение по территории Днепропетровской области.