Новости СВО. Освобождена Заря, Армия России наступает в Днепропетровской области, Украину ждёт ещё один удар за аэродромы, 9 июня

Как минимум 90 тысяч уголовных дел возбуждено на Украине с начала года по статьям, связанным с дезертирством или самовольным оставлением части. Больше всего — в мае, а меньше — в марте. Интересно, что это можно привязать к успехам российских войск. Например, если в марте ВСУ ещё держали участок Курской области и, возможно, вэсэушники были воодушевлены, то уже в апреле и мае они отступали и, вероятно, на фоне падения морального духа решили бежать из киевских подразделений.