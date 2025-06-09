Белый дом опроверг сообщения о драке Маска и Бессента

«Я бы не назвала это кулачным боем. Безусловно, были споры», — отметила Ливитт, добавив, что сама она не присутствовала на инциденте и основывается на рассказах других участников.
Согласно публикации The Washington Post, причиной конфликта стали разногласия по поводу назначения нового главы Налогового управления США. После совещания с участием президента США Дональда Трампа, где он поддержал позицию Бессента, Маск и министр вступили в словесную перепалку в коридоре. По версии Стивена Бэннона, бывшего главного политического советника Трампа, Маск толкнул Бессента, на что тот ответил ударом и упреком в мошенничестве. Инцидент завершился вмешательством нескольких человек, а сам американский лидер позже прокомментировал ситуацию, заявив: «Это уже слишком».
Ранее Life.ru писал, что Трамп и Маск заключили «хрупкое перемирие» после переговоров их представителей. В результате перепалки в соцсетях американский миллиардер обвинил хозяина Белого дома в причастности к педофилии и заявил, что Трамп не выиграл бы выборы без его вмешательства. Сам президент заверил, что «поставил точку» в отношениях со своим бывшим соратником.