Белый дом опроверг сообщения о драке Маска и Бессента

Согласно публикации The Washington Post, причиной конфликта стали разногласия по поводу назначения нового главы Налогового управления США. После совещания с участием президента США Дональда Трампа, где он поддержал позицию Бессента, Маск и министр вступили в словесную перепалку в коридоре. По версии Стивена Бэннона, бывшего главного политического советника Трампа, Маск толкнул Бессента, на что тот ответил ударом и упреком в мошенничестве. Инцидент завершился вмешательством нескольких человек, а сам американский лидер позже прокомментировал ситуацию, заявив: «Это уже слишком».