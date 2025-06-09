Почти как Байден: Трамп споткнулся, поднимаясь на борт самолета

На видео Трамп неловко поставил левую ногу и оступился так, что ему пришлось опереться на ступеньку левой рукой. Президент тут же выпрямился и продолжил бодро взбираться по ступенькам на «борт номер один». Вслед за Трампом на борт поднимался госсекретарь США Марко Рубио, который тоже споткнулся на лестнице. Правда, не на той же ступеньке, что президент.