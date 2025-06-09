Почти как Байден: Трамп споткнулся, поднимаясь на борт самолета

Президент США Дональд Трамп совершил наконец то, из-за чего так долго потешался над своим предшественником Джо Байденом: споткнулся, поднимаясь по лестнице на борт самолета. Видео президентского конфуза опубликовала американская сеть кабельного и спутникового телевидения S-CPAN.
На видео Трамп неловко поставил левую ногу и оступился так, что ему пришлось опереться на ступеньку левой рукой. Президент тут же выпрямился и продолжил бодро взбираться по ступенькам на «борт номер один». Вслед за Трампом на борт поднимался госсекретарь США Марко Рубио, который тоже споткнулся на лестнице. Правда, не на той же ступеньке, что президент.
Напомним, Джо Байден, будучи на посту президента США, не раз становился объектом насмешек из-за того, что спотыкался, допускал нелепые оговорки, терялся в пространстве и здоровался с пустотой. Самым известным стал инцидент, когда Байден трижды споткнулся и упал на трапе при подъеме на борт борта № 1, он разошелся на мемы.
Накануне Трамп издал указ расследовать дело о здоровье Байдена и использовании автопера. Американский лидер подозревает, что люди из окружения его предшественника подписывали документы вместо Байдена, пользуясь проблемами того со здоровьем.