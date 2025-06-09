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Орбан заявил, что он сделает, если Путин приедет в Венгрию

В случае приезда президента России Владимира Путина в Венгрию, ему будет оказан достойный прием.

В случае приезда президента России Владимира Путина в Венгрию, ему будет оказан достойный прием. Об этом заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан во время своего ответа на вопрос, будет ли российский лидер принят так же, как и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, имеющий как и Путин ордер на арест МУС.

«Если он приедет в Венгрию, он будет принят, как подобает», — отметил Орбан.

Премьер-министр Венгрии также подчеркнул, что стране нужно стратегическое партнерство с Москвой. И добавил, что его государству не нужно прямое столкновение России и ЕС. Поэтому, по его словам, Украине не место в НАТО.

Он в очередной раз заявил, что санкции против России крайне отрицательно сказываются не только на Венгрии, но и на всем Евросоюзе. Он уверен, что стоит больше думать не о Путине, а о том, как сохранить Европу.

Ранее «МК» писал, что Виктор Орбан заявил о необходимости не готовиться к некоему «столкновению» ЕС с Россией, а вернуться к экономическому сотрудничеству и заключить договор о безопасности. Данный шаг позволит избежать разорительной гонки вооружений.