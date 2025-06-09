Ричмонд
+29°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские военные нанесла удар по украинской базе в Черниговской области

Российские военные ударили по тренировочной базе Вооружённых сил Украины (ВСУ) в пригороде Нежина, Черниговская область. Об этом сообщил Сергей Лебедев, координатор николаевского российского подполья.

Источник: Life.ru

«В Нежине в пригороде, по тренировочной базе», — передаёт РИА «Новости» слова Лебедева.

Он также упомянул о неподтверждённом ударе в районе аэродрома в Долгинцево, который находится в Кривом Роге Днепропетровской области.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас объявил о начале «денацификации» в Днепропетровской области. Министерство обороны России объявило, что подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» достигли западной границы ДНР и продолжают наступление в Днепропетровской области. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, назвал действия российских войск дезинсекцией паразитов, упомянув «зелёную тлю».