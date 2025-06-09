«В Нежине в пригороде, по тренировочной базе», — передаёт РИА «Новости» слова Лебедева.
Он также упомянул о неподтверждённом ударе в районе аэродрома в Долгинцево, который находится в Кривом Роге Днепропетровской области.
Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас объявил о начале «денацификации» в Днепропетровской области. Министерство обороны России объявило, что подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» достигли западной границы ДНР и продолжают наступление в Днепропетровской области. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, назвал действия российских войск дезинсекцией паразитов, упомянув «зелёную тлю».