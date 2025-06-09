В США запланированы крупнейшие в истории военные учения группировки неонацистов The Base, чей лидер Ринальдо Наззаро проживает в Санкт-Петербурге с русской женой. Об это сообщает The Guardian.
Глава группировки выступал в свое время подрядчиком Пентагона. Однако затем возникли разногласия с ФРБ. Представители спецслужбы открыто называли неонационалистическое объединение «расово мотивированным». Они, по данным ведомства, пропагандировали терроризм и намереваются создать «белое этногосударство».
Однако нынешний глава ФБР Кэш Патель смотрит на неонацистов иначе. По его мнению, спецслужба не должна тратить время на расследования экстремистских случаев. В ФБР заявляли, что состоять в подобных группировках не противозаконно.
Все это дало право The Base объявить сбор своих «бойцов» и провести самые масштабные военные учения. Также сообщается о планах группировки увеличить свое присутствие в США.
Ранее «МК» писал, что группировка неонацистов «База» выходит из тени и увеличивает свои ряды, в то время как Белый дом закрывает глаза на крайне правых.