Трамп не исключил отправку морпехов в Лос-Анджелес для подавления протестов

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности отправить подразделения Корпуса морской пехоты в Лос-Анджелес, если протесты против депортации нелегальных мигрантов создадут угрозу национальной безопасности.
Выступая перед журналистами перед вылетом из Нью-Джерси в Мэриленд, американский лидер подчеркнул, что администрация не допустит эскалации насилия, подобного событиям предыдущей ночи.
Трамп раскритиковал политику своего предшественника Джо Байдена, обвинив его в попустительстве, которое привело к «разрыву страны». Президент пообещал внимательно следить за ситуацией и при необходимости задействовать военных для защиты правопорядка по всей территории США.
«Мы не позволим, чтобы с нашей страной происходило такое. Мы не позволим разрывать нашу страну, как это происходило при Байдене», — заявил Трамп.
Ранее Вэнс назвал политику Байдена по Украине безумием.