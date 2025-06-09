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Трамп не исключил отправку морпехов в Лос-Анджелес для подавления протестов

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности отправить подразделения Корпуса морской пехоты в Лос-Анджелес, если протесты против депортации нелегальных мигрантов создадут угрозу национальной безопасности.

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности отправить подразделения Корпуса морской пехоты в Лос-Анджелес, если протесты против депортации нелегальных мигрантов создадут угрозу национальной безопасности.

Выступая перед журналистами перед вылетом из Нью-Джерси в Мэриленд, американский лидер подчеркнул, что администрация не допустит эскалации насилия, подобного событиям предыдущей ночи.

Трамп раскритиковал политику своего предшественника Джо Байдена, обвинив его в попустительстве, которое привело к «разрыву страны». Президент пообещал внимательно следить за ситуацией и при необходимости задействовать военных для защиты правопорядка по всей территории США.

«Мы не позволим, чтобы с нашей страной происходило такое. Мы не позволим разрывать нашу страну, как это происходило при Байдене», — заявил Трамп.

Ранее Вэнс назвал политику Байдена по Украине безумием.