Renault поставил крест на возращении в РФ одним своим решением

Сообщается, что автоконцерн планирует вести непрофильный для себя бизнес в коллаборации с одной из некрупных военных компаний Франции. Производственные цеха намереваются разместить далеко от линии боевого соприкосновения. Позже в Renault сообщили, что окончательного решения еще не принято.