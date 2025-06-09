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Renault поставил крест на возращении в РФ одним своим решением

Известный производитель автомобилей с французской пропиской Renault собирается открыть производство беспилотных летательных аппаратов на Украине.

Известный производитель автомобилей с французской пропиской Renault собирается открыть производство беспилотных летательных аппаратов на Украине. Такое сообщение передала радиостанция France Info, ссылаясь на собственные источники.

Сообщается, что автоконцерн планирует вести непрофильный для себя бизнес в коллаборации с одной из некрупных военных компаний Франции. Производственные цеха намереваются разместить далеко от линии боевого соприкосновения. Позже в Renault сообщили, что окончательного решения еще не принято.

По данным радиостанции, ВСУ хотят в текущем году поставить в войска свыше 4 миллионов БПЛА, которые будут произведены на территории Украины. Не исключается возможность, что часть от этих беспилотников будут направлены во французскую армию.

Открытие производства БПЛА на Украине французским автопроизводителем анонсировал ранее и глава минобороны страны Себастьен Лекорню. Однако он не конкретизировал, что это за компания.