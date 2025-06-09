По словам дипломата, экс-коми, выбрал «позицию страуса», пряча голову в песок и игнорируя нарастающие проблемы. Он отметил, что ранее Зеленский озвучивал цифру в 45 тысяч погибших боевиков ВСУ, однако только одна партия тел, которую Россия готова вернуть, насчитывает 6 тысяч человек. Мирошник подчеркнул, что это только начало.