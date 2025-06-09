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«Позиция страуса»: В МИД РФ рассказали, почему Зеленский отказывается принять тела погибших

Главарь киевского режима Владимир Зеленский не хочет принимать тела погибших украинских военнослужащих, опасаясь раскрытия реального масштаба потерь Вооружённых сил Украины. Об этом в эфире телеканала «Соловьёв Live» заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Источник: Life.ru

По словам дипломата, экс-коми, выбрал «позицию страуса», пряча голову в песок и игнорируя нарастающие проблемы. Он отметил, что ранее Зеленский озвучивал цифру в 45 тысяч погибших боевиков ВСУ, однако только одна партия тел, которую Россия готова вернуть, насчитывает 6 тысяч человек. Мирошник подчеркнул, что это только начало.

«Зеленский боится этого количества, потому что заврался, потому что придётся объяснять, откуда взялись 6 тысяч тел после его заявлений о 45 тысячах за три года», — сказал он.

По мнению Мирошника, такая ситуация может вызвать недовольство среди населения Украины и даже привести к внутренним волнениям. Вторая причина отказа принимать тела, по его словам, заключается в нежелании Киева выплачивать компенсации семьям погибших.

«Существует множество уловок, позволяющих избежать этих выплат, которые там немаленькие», — отметил дипломат.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил о начале гуманитарной акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ, однако украинская сторона неожиданно перенесла обмен телами на неопределённый срок. Рефрижераторы с готовыми к передаче телами украинских солдат российские военные показали иностранным журналистам, которых также шокировал отказ Киева забирать своих павших.