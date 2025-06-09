На Украине опасаются массированной атаки бомбардировщиков сегодня ночью

Ранее президент США Дональд Трамп высказал мнение, что Украина, атаковав российские аэродромы, дала Москве повод «разбомбить её к чёртовой матери». В то же время главарь киевского режима Владимир Зеленский призвал украинцев готовиться к «удару возмездия» со стороны России после атак на аэродромы.