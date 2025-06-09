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На Украине опасаются массированной атаки бомбардировщиков сегодня ночью

На Украине опасаются массированной ракетной атаки с помощью стратегических бомбардировщиков в ночь с 8 на 9 июня. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Источник: Life.ru

По их данным, атака может произойти в ближайшие часы. Целями могут стать объекты энергетической инфраструктуры в Киеве, Черниговской, Винницкой, Ровенской, Черкасской, Николаевской, Хмельницкой, Полтавской и Кировоградской областях.

Ранее президент США Дональд Трамп высказал мнение, что Украина, атаковав российские аэродромы, дала Москве повод «разбомбить её к чёртовой матери». В то же время главарь киевского режима Владимир Зеленский призвал украинцев готовиться к «удару возмездия» со стороны России после атак на аэродромы.