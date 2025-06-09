Кортеж Путина приехал в Кремль незадолго до полуночи

Напомним, вчера, 8 мая, Путин поздравил социальных работников с профессиональным праздником, подчеркнув, что они продолжают многовековые традиции помощи и заботы о нуждающихся. Глава государства напомнил: сострадание и милосердие всегда были важной частью национального характера. Российский лидер отметил, что нынешние соцработники достойно следуют примеру предшественников, проявляя не только профессионализм, но и особую человечность — отзывчивость, неравнодушие и глубокое понимание своей миссии.