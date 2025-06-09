МИД России: Лавров постоянно в контакте с главой Госдепа Рубио

По словам дипломата, Москва и Вашингтон заинтересованы в сохранении рабочих каналов связи. Вопрос о проведении новой личной встречи Лаврова и Рубио будет зависеть от решений президентов России и США, а также от актуальности и сложности обсуждаемых тем. Рябков подчеркнул, что поддержание диалога между главами внешнеполитических ведомств позволяет своевременно реагировать на изменения международной ситуации и способствует поиску путей для урегулирования конфликта вокруг Украины.