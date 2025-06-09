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МИД России: Лавров постоянно в контакте с главой Госдепа Рубио

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио поддерживают постоянный диалог, несмотря на напряженность между странами. Об этом 8 июня сообщил заместитель главы МИД Сергей Рябков.

Лавров обсуждает с главой Госдепа и Украину.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио поддерживают постоянный диалог, несмотря на напряженность между странами. Об этом 8 июня сообщил заместитель главы МИД Сергей Рябков.

«Главы внешнеполитических ведомств находятся в постоянном контакте. Они провели уже семь телефонных разговоров, очно пообщались в феврале в Эр-Рияде. Происходящее применительно к Украине и поискам путей урегулирования накладывает свой отпечаток на нашу двустороннюю повестку дня», — отметил Рябков в интервью ТАСС.

По словам дипломата, Москва и Вашингтон заинтересованы в сохранении рабочих каналов связи. Вопрос о проведении новой личной встречи Лаврова и Рубио будет зависеть от решений президентов России и США, а также от актуальности и сложности обсуждаемых тем. Рябков подчеркнул, что поддержание диалога между главами внешнеполитических ведомств позволяет своевременно реагировать на изменения международной ситуации и способствует поиску путей для урегулирования конфликта вокруг Украины.